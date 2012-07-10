Ураган в Витебской области: пострадали более 140 населенных пунктов, повреждены кровли жилых домов, складов и детского сада

Новости Беларуси. Более 140 населенных пунктов Витебской области пострадали 9 июля из-за сильного ветра. Его порывы достигали 15 метров в секунду. На проезжую часть и частные подворья были повалены деревья. Буря их выворачивала с корнем.

В Витебском и Лиозненском районах повреждены кровли животноводческих ферм и жилых домов, складов и детского сада. Пострадавших нет.

Из-за стихии были обесточены более 40 трансформаторных подстанций, сотни домов остались без света. В 20 населенных пунктов восстановительные работы еще продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.