МЧС России: Население на Кубани не было в полной мере оповещено об угрозе наводнения

Новости России. В России день общенационального траура по жертвам наводнения на Кубани. По последним данным, жертвами ЧП стали 171 человек. В числе пострадавших, по уточненным данным, 26 тысяч жителей. Наиболее сложная ситуация в Крымске. Там стихия затронула каждого второго.

В зоне бедствия продолжают работать спасатели. Пострадавший район обследуют на земле и с воздуха. По последним оценкам специалистов, серьезно повреждены или разрушены полностью более 600 построек. 5 тысяч подтоплены.

Между тем остается открытым вопрос о причинах трагедии. Версия об аварийном сбросе из водохранилища не подтвердилась. Однако выяснилось, что население не было в полной мере оповещено об угрозе наводнения. Со стороны руководителей на местах и отдельных служб были допущены нарушения. Об этом заявил глава МЧС России.

Расследование продолжается. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.