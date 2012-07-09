Уголовное дело об изнасиловании и убийстве школьницы из Столинского района в новогоднюю ночь передано в суд

Новости Беларуси. Уголовное дело по об изнасиловании и убийстве школьницы из Столинского района передано в суд. Об этом сегодня журналистам сообщил старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Александр Казаченко.

Убийство 13-летней Юлии Ляшук, жительницы деревни Лядец, было совершено в новогоднюю ночь. Обвинение предъявлено двум молодым людям. На момент совершения преступления им было по 17 лет.

Правоохранители собрали достаточное количество доказательств и установили реальную картину произошедшего. Всего в ходе в следствия опрошены более 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13-летняя девочка пропала, когда возвращалась с дискотеки из Дома культуры деревни Лядец, примерно в 4 утра. Дорога домой — это минут 5 пешком. До родного крыльца она не дошла буквально полсотни метров, когда ее настиг душитель. Убийца поджидал ее давно и курил.

Душитель завернул тело девочки в одеяло и закопал за речкой. Холодную могилу не нашли даже натасканные овчарки. А следы скрыл выпавший снег.

Через несколько дней душитель начал подбрасывать вещи пропавшей девочки в сторону другой деревни, запутывая следствие. Найти преступника помогла генотипоскопическая экспертиза — ДНК со слюны на окурках на месте где на девочку напали. Пробу брали у всех, так и вышли на главного подозреваемого. 15 января было найдено тело Юли. Хорошо замаскированную могилу за речкой показал 17-летний юноша.

Александр Казаченко, старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

В поле зрения через некоторое время попал первый фигурант. Когда он был задержан и допрошен, под воздействием имевшихся улик он вскоре показал место захоронения трупа. Девочка была задушена. Преступниками оказались несовершеннолетние односельчане потерпевшей.

Нашим законодательством предусмотрено 12 лет (максимальная мера наказания), а по совокупности при тяжких преступлениях может быть назначена мера наказания до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что поводом к совершению данного преступления явилось желание удовлетворить свои сексуальные потребности.

Душитель, его сообщник и Юля учились в одной школе. По ходу следствия выяснилось, что один из обвиняемых занимался еще и кражами.

Расследование уголовного дела по факту убийства в новогоднюю ночь 13-летней Юлии Ляшук завершено. Все 20 томов переданы в суд.