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Потоп в Новогрудском районе. Затоплены дома, подворья, подвалы

09 июля 2012 10:33
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Новости Беларуси. Воскресная гроза в Новогрудском районе Гродненской области спровоцировала ряд подтоплений жилых домов, подворий и подвалов. В течение часа выпало 16,8 мм осадков, порывы ветра достигали 19 м/c, - сообщает пресс-служба МЧС.

53-летняя жительница многоэтажки по ул.Дроздовича в райцентре спустилась в подвал за банками для консерваций. В это время с улицы хлынул водяной поток, который за секунды поднялся до уровня двух метров и заблокировал входную дверь. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из помещения. Ожидая помощи МЧС, пострадавшей пришлось забраться на хозяйственные полки.

От падения деревьев пострадали кровли трёх жилых домов в деревнях Туличево и Орковичи (всего 66 листов шифера). К счастью, пострадавших в результате стихии нет. 

# происшествия # Наводнение # Потоп в Минске

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