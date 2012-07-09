Потоп в Новогрудском районе. Затоплены дома, подворья, подвалы

Новости Беларуси. Воскресная гроза в Новогрудском районе Гродненской области спровоцировала ряд подтоплений жилых домов, подворий и подвалов. В течение часа выпало 16,8 мм осадков, порывы ветра достигали 19 м/c, - сообщает пресс-служба МЧС.

53-летняя жительница многоэтажки по ул.Дроздовича в райцентре спустилась в подвал за банками для консерваций. В это время с улицы хлынул водяной поток, который за секунды поднялся до уровня двух метров и заблокировал входную дверь. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из помещения. Ожидая помощи МЧС, пострадавшей пришлось забраться на хозяйственные полки.

От падения деревьев пострадали кровли трёх жилых домов в деревнях Туличево и Орковичи (всего 66 листов шифера). К счастью, пострадавших в результате стихии нет.