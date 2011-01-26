Украинские крестьяне, незаконно вырубавшие белорусские леса, требуют у пограничников возврата забытой бензопилы

На белорусско-украинской границе на территории Полесского лесхоза уже на протяжении не одного года разворачиваются события, которые могли бы составить конкуренцию современным детективным сериалам.

Пинские пограничники периодически сталкиваются с набегами крестьян из приграничного украинского села. Они периодически нарушают госграницу.

Так, накануне, пятеро неизвестных мужчин, родом из того же села, незаконно вырубили на белорусской территории 50 деревьев. Место преступления они покидали в такой спешке, что забыли даже рабочие инструменты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

На месте незаконной вырубки обнаружено 50 стволов спиленных сосен и бензопила. К тому же, 20 человек потом подошли к нашей границе и требовали возврата бензопилы. Планируется проведение погранпредставительской встречи с украинской стороной по поводу дальнейших шагов, которые помогли бы не допустить таких массовых заходов на нашу территорию.