Теракт в Домодедово: установлены личности почти всех 35 погибших

В Москве следователи восстанавливают картину произошедшего накануне в аэропорту Домодево теракта. Активно изучаются записи с камер видеонаблюдений, на которых зафиксирован момент взрыва. Также оперативники в ходе следственных действий пытаются установить личность террориста-смертника. Известно, что у него были пособники. Они разыскиваются.

В то же самое время проходит процедура опознания жертв теракта. Установлены личности почти всех 35 погибших. В больницах — свыше сотни раненых, состояние половины из них крайне тяжёлое. Среди госпитализированных есть представители иностранных государств: Великобритании, Германии, Италии, Франции, Украины, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана, Словакии. О наших соотечественниках, которые могли пострадать при теракте, никаких сведений нет. Посольство Беларуси в России продолжает мониторинг ситуации.

Виталий Сливка, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Сотрудники консульского отдела связались с представителями МЧС с целью выяснить, есть ли среди погибших или пострадавших граждане Беларуси. Документов, свидетельствующих о белорусском гражданстве, пока не обнаружено. На данный момент ведется процедура опознания.

Взрыв в аэропорту «Домодедово» прогремел накануне во второй половине дня в общей зоне прилета. В ту минуту в зале находились несколько сотен человек. Взрывное устройство привел в действие смертник. Мощность бомбы составила до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. В столице введены повышенные меры безопасности.

Завтра в Москве и Московской области — день траура по жертвам теракта.

Владимир Маркин, представитель Следственного комитета Российской Федерации:

Взрыв произошел в самом эпицентре зоны прилета международных авиалиний. Взрыв, по всей видимости, произвел террорист-смертник, выясняется его личность.

В своих интересах решили использовать ситуацию националисты. В течение дня в интернете распространялись обращения с призывом участвовать в акции памяти по погибшим в теракте в Домодедово, которая должна была состояться у станции метро «Третьяковская». Туда были стянуты дополнительные наряды милиции и ОМОНа, повышены меры безопасности. Известно, что уже задержаны несколько человек.

Теракт в Домодедово: ранены граждане Великобритании, Германии, Италии, Франции, Словакии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы

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