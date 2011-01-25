Теракт в Домодедово: опознано 25 человек. 26 января — день траура

В Москве проходит процедура опознания жертв теракта в аэропорту «Домодедово». Уже установлены личности 25 человек. Всего в списках погибших 35 граждан. Пострадавших — более 140. В больницах — свыше сотни раненых, половина — в тяжелом состоянии.

Среди госпитализированных — представители иностранных государств: Великобритании, Германии, Италии, Франции, Украины, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана, Словакии. О наших соотечественниках, которые могли пострадать при теракте, никаких сведений нет.

Посольство Беларуси в России продолжает выяснять все необходимые данные, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Сливка, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Только что наши сотрудники консульского отдела связались с представителями МЧС с целью выяснить, есть ли среди погибших или пострадавших граждане Беларуси. Документов, свидетельствующих о белорусском гражданстве, пока не обнаружено. На данный момент ведется процедура опознания.

Напомним, взрыв в аэропорту «Домодедово» прогремел накануне во второй половине дня в общей зоне прилета. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. В момент ЧП в зале находились сотни встречающих.

По данным следствия, взрывное устройство привел в действие смертник. Его трое предполагаемых сообщников объявлены в розыск. Мощность бомбы составила до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Она была начинена металлическими элементами — резаной проволокой и шариками от подшипников. Именно из-за большой поражающей силы оказалось так много жертв. В российской столице введены повышенные меры безопасности. Аэропорт «Домодедово работает в штатном режиме.

Елена Галанина, пресс-секретарь аэропорта «Домодедово»:

Все вылеты и прилеты выполняются по расписанию. Задержек, связанных со вчерашним взрывом, нет. У нас продолжается работа горячих линий для родственников пострадавших и погибших, в том числе сейчас организована линия и на английском языке для иностранцев. Продолжается работа психологической помощи. Территория взрыва локализована, там ведутся следственные работы.

Теракт в «Домодедово» осудили во всем мире. К месту трагедии люди несут цветы. Между тем, металлодетекторы на входе в аэровокзал включили только сегодня. Как выяснилось, накануне они работали не везде. По какой причине — предстоит выяснить следователям. Известно также, что непосредственно перед трагедией в ФСБ России поступило предупреждение о готовящемся теракте в одном из московских аэропортов. Однако спецслужбы не смогли найти подозреваемых. По факту взрыва возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям, в том числе «Терроризм». 26 января в Москве и Московской области объявлено днем траура.

Беларусь призывает активизировать усилия международного сообщества и, прежде всего, межгосударственное взаимодействие на пространстве СНГ для проведения расследования трагедии в Домодедово и неотвратимого наказания виновных. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

Национальный аэропорт «Минск» работает в обычном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию. При этом на воздушном и железнодорожном и транспорте республики усилены меры безопасности. Тщательно досматривается багаж, повышено внимание к пассажирам на станциях и остановочных пунктах. Увеличено количество нарядов, сопровождающих поезда и самолеты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Теракт в Домодедово: ранены граждане Великобритании, Германии, Италии, Франции, Словакии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы

Теракт в Домодедово. За секунды до взрыва

Теракт в Домодедово. «Нас спасло то, что у нас потерялся чемодан»

Теракт в Домодедово: число погибших возросло [внимание, шокирующие фото погибших]

Теракт в Домодедово. Через секунды после взрыва

Теракт в Домодедово: по факту взрыва возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям, в том числе «Терроризм»