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Гимназия в Узде была эвакуирована из-за короткого замыкания в щитовой

12 января 2017 15:09
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Новости Беларуси. Короткое замыкание электропроводки в щитовой 11 января стало причиной временного прекращения занятий в гимназии Узды.

Весь первый этаж здания сразу же наполнился дымом.

Сработал пожарный извещатель. Почти 500 учеников и сотня взрослых оперативно вышли на улицу, а учителя к приезду спасателей с помощью огнетушителей, предотвратили возгорание.

На время ремонта гимназисты обучающихся в городской школе №2.

В пятницу занятия возобновятся по обычному адресу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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