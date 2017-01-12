Гимназия в Узде была эвакуирована из-за короткого замыкания в щитовой

Новости Беларуси. Короткое замыкание электропроводки в щитовой 11 января стало причиной временного прекращения занятий в гимназии Узды.

Весь первый этаж здания сразу же наполнился дымом.

Сработал пожарный извещатель. Почти 500 учеников и сотня взрослых оперативно вышли на улицу, а учителя к приезду спасателей с помощью огнетушителей, предотвратили возгорание.

На время ремонта гимназисты обучающихся в городской школе №2.

В пятницу занятия возобновятся по обычному адресу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.