Три человека погибли, шестеро ранены в ДТП в Брестской области

Этой ночью в Ивацевичском районе вблизи поселка Нехачево микроавтобус "Фольксваген-Каравелла" на высокой скорости врезался в грузовой автомобиль ЗИЛ. Погибли три пассажира микроавтобуса и шестеро ранены. В Управлении ГАИ МВД Беларуси сообщили, что все они граждане Украины. Как пояснил сам водитель ЗИЛа, житель ТолОчина, он остановился на обочине из-за неисправности машины. Место обозначил аварийным знаком, включил сигнализацию и габаритные огни. Причину, по которой произошел наезд, сейчас выясняет следственная группа.



Всего за минувшую ночь на дорогах страны в 12-ти ДТП погибли 4 человека и 18 ранены. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть особенно внимательными в связи с резким ухудшением погоды. Температура воздуха может понизиться до семи мороза, что приводит к образованию гололедицы на дорогах.



О безопасности дорожного движения, государственном регулировании и управлении идёт речь сегодня в Совете республики. На встречу с парламентариями приглашены представители МВД, министерств здравоохранения, образования, транспорта и коммуникаций, а также минприроды и окружающей среды. Участники встречи помимо обеспечения безопасности дорожного движения, обсудят экологические проблемы.