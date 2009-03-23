В Минской области погиб рабочий

В деревне Богушевичи Березинского района обрушилась кирпичная стена зерносклада. - Около часа дня поступило сообщение об обрушении, - рассказала телеканалу «Столичное телевидение» Анастасия Клебан, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС. - К месту происшествия сразу были направлены Березинское и Борисовское подразделения МЧС. Двоих мужчин удалось спасти, третий – погиб на месте.
Двое выживших доставлены в больницу. У одного - открытая черепно-мозговая травма, перелом бедра, у другого - переломы позвоночника и ног.
По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил безопасности, когда трое местных жителей разбирали стену здания, которое не эксплуатируется.
По делу ведется разбирательство.