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В Минской области погиб рабочий

23 марта 2009 07:15
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В деревне Богушевичи Березинского района обрушилась кирпичная стена зерносклада. - Около часа дня поступило сообщение об обрушении, - рассказала телеканалу «Столичное телевидение» Анастасия Клебан, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС. - К месту происшествия сразу были направлены Березинское и Борисовское подразделения МЧС. Двоих мужчин удалось спасти, третий – погиб на месте.

Двое  выживших  доставлены в больницу. У одного  - открытая черепно-мозговая травма, перелом бедра, у другого - переломы позвоночника и ног.

По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил безопасности, когда трое  местных жителей разбирали  стену здания, которое не эксплуатируется.
По делу ведется разбирательство.
# происшествия

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