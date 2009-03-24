Стая бездомных собак напала на минчанку

Наталье Леонидовне еще повезло.

Убежать от четвероногих преследователей не удалось. Спас положение милиционер — отозвался на крики о помощи. С рваными ранами рук, ног и головы женщину доставили в больницу.

За прошлый год только в столице около трех с половиной тысяч человек пострадали от собачьих зубов. Отловом опасных дворняг в Минске занимается специальная организация. Пик активности бродячих животных приходится на весну. Так что сейчас работы у ловцов хвостатых бездомных хоть отбавляй.

В ближайшее время на предприятии планируют создать три дополнительные бригады по отлову. Сейчас по городу колесит семь подобных групп. Все отловленные животные сортируются и попадают либо в вольер, либо в комнату. Теперь по закону у них есть, как минимум пять дней, чтобы обзавестись новыми хозяевами

С хозяином тоже — как повезет. По статистике четверть новых постояльцев сюда сдают сами же владельцы. А может, дело не в отношении, а в подходе к проблеме? Общество по защите животных предложило свое решение собачьего вопроса.

Система отлова как единственный метод — это не цивилизованный подход, - рассказала телеканалу СТВ Елена Титова, председатель совета общественного объединения биологов по защите животных «Абаронiм жыцце». - В развитых странах это делается посредством госконтроля за воспроизводством. Отлов тоже есть, но как дополнительная мера. Плюс развитая система социальных приютов.

Также на западе в ходу экономические методы воздействия. Владельцам стерильных питомцев предоставляются налоговые льготы. Однако главный принцип собаководства остается прежним: мы в ответе за тех, кого приручили