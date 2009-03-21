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Пожар на одном из крупнейших складов боеприпасов Казахстана

21 марта 2009 17:33
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3 человека погибли, свыше 17 получили ранения. Пламя возникло в ангаре, где хранились снаряды, приготовленные к утилизации. Произошла детонация взрывчатых веществ. Огонь тут же перекинулся на соседние постройки. На тушение ушло почти восемь часов. Саперные подразделения министерства обороны и спасатели продолжают поиск взрывоопасных предметов. В целях безопасности пришлось эвакуировать целый военный городок. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
# происшествия

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