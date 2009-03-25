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Трагедия в Брестской области

25 марта 2009 16:00
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Тела пятерых человек найдены в одной из сельских котельных деревни Арабовщина Барановичского района. Четверо – местные жители. Мужчина ремонтировали котел. По предварительной информации, смерть людей наступила из-за отравления угарным газом.

Не было ни взрыва, ни огня. Беззвучная трагедия всколыхнула жизнь агрогородка. Все 700 его жителей сегодня теряются в догадках, что стало причиной гибели сразу 5 уважаемых здесь людей.

Котельная на территории  местного райагросервиса теплом обеспечивает всю Арабовщину. Объект на балансе Барановичского ЖКХ.

Строгое предупреждение – посторонним вход воспрещён – сегодня не действует. Да и вряд ли можно назвать посторонними людей, которые хотят докопаться, что же произошло на самом деле.

По одной из версий начальник участка, его бывший опытный коллега, сварщик, слесарь и оператор котельной пытались  устранить некоторые неполадки в оборудовании и в одночасье стали его жертвами.

По факту гибели людей прокуратура проводит проверку. Ожидается, что будет создана правительственная комиссия по расследованию обстоятельств ЧП.

Деревня Арабовщина до этого в новейшей истории страны  известна тем, что от неё отвёл падающий самолёт первый герой Беларуси Владимир Корават. Кто сейчас не смог предотвратить гибель 5 сельчан – станет известно в ближайшее время.

# происшествия

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