Крупный канал контрабанды наркотиков перекрыт столичным сотрудникам Комитета госбезопасности

Минчанин, попавший в поле зрения оперативников, пытался сбыть полкилограмма амфетамина, один грамм кокаина и 5 граммов марихуаны жителю Литвы.

Под видом потенциального покупателя за 8 тысяч долларов сотрудник КГБ купил у торговца пакет с психотропными веществами. При задержании преступники попытались скрыться с места преступления. По автомобилю был открыт огонь. В отношение задержанных возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

- Столичным УКГБ проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе направленные на подтверждение того обстоятельства, что в действиях задержанного гражданина Литвы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 228 УКРБ «Контрабанда», - рассказал телеканалу СТВ оперативный сотрудник.

