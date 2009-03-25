В Витебске начальники обманули государство на 140 000 долларов!

Незаконная деятельность должностных лиц Витебского райпо нанесла ущерб государству в размере около Br400 млн., сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель прокурора Витебской области Александр Сидорович.

Работники Витебского райпо, занимающие руководящие должности, содействовали незаконной переправке крупного рогатого скота в Россию. С этой целью по фиксированным государственным закупочным ценам они приобретали в одном из местных сельскохозяйственных предприятий коров и телят якобы для дальнейшей переработки и реализации в Беларуси. Затем сразу же без документального оформления передавали животных нелегальному индивидуальному предпринимателю, жителю Беларуси. Он в свою очередь перепродавал скот перерабатывающим предприятиям России. Для сокрытия нарушений руководители оформляли фиктивные отчетные документы о продвижении животных после их приобретения и последующей реализации через розничную торговую сеть магазинов Витебского райпо.

Раскрыть злоумышленников удалось в ходе их очередной попытки переправить в Российскую Федерацию 50 голов животных. Машина с живым грузом без сопроводительных документов и документов, подтверждающих законность его приобретения, была задержана сотрудниками правоохранительных органов и таможни в районе пересечения границы.

В ходе следствия было установлено, что с 2005 по 2008 годы пять должностных лиц Витебского райпо незаконно реализовали около 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота. Ущерб, причиненный государству, составил около Br400 млн. Доход махинаторов оказался в разы меньше - несколько десятков миллионов.

За злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие причинение особо крупного ущерба, против них возбуждено уголовное дело по ст.424 ч.3 Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Не исключено, что бывшим руководителям будет предъявлено и обвинение в создании организованной преступной группы, отметил Александр Сидорович.