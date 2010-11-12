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Теракт в Пакистане: при взрыве автомобиля погибли 20 человек

12 ноября 2010 16:24
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Пакистанские спецслужбы расследуют обстоятельства громкого теракта в крупнейшем мегаполисе страны — Карачи. Мощный взрыв прогремел минувшим вечером в центре города, на воздух взлетел заминированный автомобиль. Погибли не менее 20 человек, около 50 ранены.

Взрыв полностью разрушил здание полицейского следственного управления. Поврежден и ряд соседних домов.

Сейчас продолжается поиск людей, которые все еще могут находиться под завалами. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Техрик-э-Талибан». Теракт стал местью за удары американских беспилотных самолетов по объектам боевиков на северо-западе Пакистана, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

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