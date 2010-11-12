В Минске повесился мужчина на мосту через Свислочь

Это безработный минчанин 1963 г.р. Предсмертной записки при нем не было, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».
Двое детей пострадали в ДТП на улице Ангарской. Они угодили под колеса автомобиля на пешеходном переходе.
10 ноября около 19 часов на 401-м километре автодороги Брест – Минск – Граница Российской Федерации вблизи деревни Липки Смолевичского района под колеса автомобиля попал водитель автобуса, который привез механиков ремонтировать сломавшийся тягач.
При включении одного из прожекторов мачты освещения он получил электротравму, несовместимую с жизнью: 22-летний парень из деревни Большое Запрудье Воложинского района Минской области скончался на месте.
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