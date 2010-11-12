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В Минске повесился мужчина на мосту через Свислочь

12 ноября 2010 10:42
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Сотрудники Минского городского управления по чрезвычайным ситуациям помогли медикам снять с моста через Свислочь в столице мужчину, висевшего в петле.

Это безработный минчанин 1963 г.р. Предсмертной записки при нем не было, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

# происшествия

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