В Минске повесился мужчина на мосту через Свислочь

Сотрудники Минского городского управления по чрезвычайным ситуациям помогли медикам снять с моста через Свислочь в столице мужчину, висевшего в петле.

Это безработный минчанин 1963 г.р. Предсмертной записки при нем не было, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».