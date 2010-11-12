25-летний водитель «Рено Лагуны» из-под Пуховичей сбил в Минске двух детей и даже не заметил этого

Двое детей пострадали в ДТП на улице Ангарской. Они угодили под колеса автомобиля на пешеходном переходе.

Виновником дорожно-транспортного происшествия признан 25-летний водитель «Рено Лагуны», житель Пуховичского района, который не заметил детей из-за стоявшего на остановке общественного транспорта троллейбуса, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минск-новости».

Анастасия Кряхтина, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД: Он даже не остановился после того, как сбил детей, а продолжил движение в направлении Партизанского проспекта. Очевидцы ДТП вызвали сотрудников ГАИ, сообщили данные о скрывшемся автомобиле. Вскоре беглеца задержали. Нарушителя Правил дорожного движения ожидает крупный штраф либо лишение водительских прав на срок до двух лет.