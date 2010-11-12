За задавленного на трассе человека студента из Гродно лишили свободы на два года с отсрочкой

Суд Гродненского района установил, что он имел возможность заранее обнаружить переходившего слева от него проезжую часть человека и проявил невнимательность. Поскольку двигался с превышением скорости не смог своевременно снизить ее.
22 июля 20-летний студент на автомобиле «Опель» ехал по дороге Минск-Гродно в сторону Скиделя. Он видел знаки «Аварийно-опасный участок» с табличкой «Протяженность участка - 2 километра» и «Вид опасности – наезд на пешехода», однако предупреждения проигнорировал. Имея водительский стаж менее двух лет, он двигался со скоростью 88 километров в час (вместо разрешенных 70).
Вблизи деревни Обуховичи произошел наезд пешехода, который на месте скончался, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ГАИ Гродно и Гродненской области.