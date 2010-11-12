За задавленного на трассе человека студента из Гродно лишили свободы на два года с отсрочкой

В конце октября приговор суда вступил в законную силу. Студенту назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев (исполнение отсрочено на два года), с лишением права управления транспортными средствами на четыре года. Парню еще в какой-то степени повезло, поскольку отягчающих ответственность обстоятельств суд не нашел, зато учел ряд смягчающих.

Суд Гродненского района установил, что он имел возможность заранее обнаружить переходившего слева от него проезжую часть человека и проявил невнимательность. Поскольку двигался с превышением скорости не смог своевременно снизить ее.

22 июля 20-летний студент на автомобиле «Опель» ехал по дороге Минск-Гродно в сторону Скиделя. Он видел знаки «Аварийно-опасный участок» с табличкой «Протяженность участка - 2 километра» и «Вид опасности – наезд на пешехода», однако предупреждения проигнорировал. Имея водительский стаж менее двух лет, он двигался со скоростью 88 километров в час (вместо разрешенных 70).

Вблизи деревни Обуховичи произошел наезд пешехода, который на месте скончался, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ГАИ Гродно и Гродненской области.