Столкновение демонстрантов с полицией в Египте. Двое погибли, сотни пострадали

В портовом городе Суэц митингующие попытались захватить полицейский участок. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Демонстранты утверждают, что стражи порядка использовали также боевые патроны.

Около 300 человек получили ранения в столкновениях с полицией в Каире. Большинство, как и в Суэце, пострадали после того, как правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

Манифестанты требовали немедленного ухода от власти военных и проведения суда над главой МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты считают его виновным в трагедии, произошедший в минувшую среду в городе Порт-Саид. Они возлагают ответственность на чиновника за бездействие полиции во время беспорядков, когда в резне после футбольного матча погибли 74 человека.