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Беспорядки после футбольного матча в Египте. В город Порт-Саид введены войска

02 февраля 2012 09:42
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В Египте объявлен трехдневный траур. Драка, вспыхнувшая во время футбольного матча между фанатами, унесла жизни 74 человек. Еще около тысячи получили ранения в ходе столкновения и возникшей после давке. В город Порт-Саид, где проходил матч между местной и столичной командами, введены войска.

Настоящее побоище вспыхнуло сразу после финального свистка. Чтобы взять ситуацию под контроль, власти привлекли армию. По подозрению в организации беспорядков арестовано около полусотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с беспорядками в Порт-Саиде был приостановлен футбольный матч в Каире. Из-за этого разгневанные столичные болельщики подожгли трибуну уже каирского стадиона. К счастью, обошлось без жертв.

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных

# происшествия

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