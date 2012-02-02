Беспорядки после футбольного матча в Египте. В город Порт-Саид введены войска

В Египте объявлен трехдневный траур. Драка, вспыхнувшая во время футбольного матча между фанатами, унесла жизни 74 человек. Еще около тысячи получили ранения в ходе столкновения и возникшей после давке. В город Порт-Саид, где проходил матч между местной и столичной командами, введены войска.



Настоящее побоище вспыхнуло сразу после финального свистка. Чтобы взять ситуацию под контроль, власти привлекли армию. По подозрению в организации беспорядков арестовано около полусотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В связи с беспорядками в Порт-Саиде был приостановлен футбольный матч в Каире. Из-за этого разгневанные столичные болельщики подожгли трибуну уже каирского стадиона. К счастью, обошлось без жертв.

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных