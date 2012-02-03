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Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения

03 февраля 2012 07:32
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Из многих населенных пунктов эвакуируют жителей. Многих приходится спасать на вертолетах.

Проливные дожди не прекращаются в регионе уже несколько дней, что привело к разливу рек и затоплению огромных территорий. Некоторые жители, которые отказываются эвакуироваться, возводят защитные дамбы из мешков с песком. Но это мало помогает. Вода прибывает слишком быстро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По расчетам ученых, нынешнее наводнение может стать самым сильным в этом регионе за последние 40 лет.

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-1

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-3

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-5

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-7

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-9

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-11

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-13

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-15

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-17

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-19

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-21

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-23

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-25

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-27

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-29

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-31

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-33

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-35

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-37

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-39

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-41

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-43

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-45

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-47

Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения-49

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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