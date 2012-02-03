Наводнение в Австралии. В нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения

Из многих населенных пунктов эвакуируют жителей. Многих приходится спасать на вертолетах.

Проливные дожди не прекращаются в регионе уже несколько дней, что привело к разливу рек и затоплению огромных территорий. Некоторые жители, которые отказываются эвакуироваться, возводят защитные дамбы из мешков с песком. Но это мало помогает. Вода прибывает слишком быстро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По расчетам ученых, нынешнее наводнение может стать самым сильным в этом регионе за последние 40 лет.