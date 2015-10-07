Стеклянный мост над пропастью в Китае треснул под ногами туристов

Новости Китая. Посетители отделались лёгким испугом, сбежав с моста, как только они заметили трещины. Как информируют местные издания,

стеклянный мост треснул после того, как один из туристов уронил стальной термос.

Пользователь социальной сети Weibo:

Мост треснул. Я услышал громкий звук и почувствовал вибрации. Потом я увидел, что стекло под моими ногами треснуло. Все закричали и побежали прочь.

Власти распространили заявление, в котором пояснили, что туристам ничто не угрожало, потому что повреждён лишь один из трёх слоёв стекла.

Мост, по словам инженеров, способен выдержать до 800 килограммов на одном квадратном метре.

Напомним, его возвели в прошлом месяце. Сооружение в прямом смысле повергло в шок туристов. Подробнее здесь.