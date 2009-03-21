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В квартирах Могилевщины почти тропический климат

21 марта 2009 17:32
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В одном из новых домов Быхова, к примеру, лёд на подоконниках и холодные батареи соседствуют с плесенью на стенах и повышенной влажностью. Холодные батареи жильцы еще перетерпят, а вот тропический климат невыносим. Потому с коллективной жалобой обратились в местный райисполком. Очередная комиссия прибыла уже оттуда. В итоге жители злополучного дома оказались заложниками всех этих условий. На контакт не только с ними не пошли ни председатель кооператива, ни стройорганизация, ни райисполком. Теперь здесь надеются только на чудо и лето.
# происшествия

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