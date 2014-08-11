Чудесное спасение: девятилетний мальчик вырвался из пасти 300-килограмового аллигатора

Новости США. Озеро Тохо, штат Флорида. Встреча девятилетнего мальчика с аллигатором здесь едва не закончилась трагедией.



Мальчик с компанией друзей несколько часов катался на велосипеде, заметно устав, они решили искупаться в озере.

Правда, не учли, что эта зона запрещена для купания.

Мальчик был относительно недалеко от берега, когда его схватил аллигатор. Школьник признается, сначала подумал, что кто-то из его товарищей решил пошутить над ним.



Мальчик, чудом спасшийся от аллигатора:

Сначала я подумал, что со мной кто-то играет... Я почувствовал его челюсть, его зубы. Я сразу же отреагировал и ударил его несколько раз. Потом у меня хватило сил, чтобы открыть немного его челюсть.

На теле мальчика – более тридцати следов от зубов и когтей хищника.

Под кожей мальчика обнаружили зуб аллигатора. Мальчик хотел оставить зуб себе на память. Но пока это невозможно.

Зуб забрали сотрудники по контролю над животными, чтобы с его помощью отыскать хищника.



Власти штата отмечают: аллигатор был более двух метров в длину и весом около 300 кг.

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