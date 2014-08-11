Убийство полицейским подростка спровоцировало волнения и беспорядки в штате Миссури

Новости США. Убийство полицейским подростка спровоцировало волнения и беспорядки в американском штате Миссури. Инцидент произошел в городе Сент-Луис.

По словам очевидцев, правоохранитель достал оружие и выстрелил в 18-летнего подростка. От полученного ранения юноша скончался на месте происшествия.

На улицы города вышли сотни жителей. Они требуют от правительства разобраться в произошедшем. Обстановка остается крайне напряжённой. В город стянуто свыше 50 полицейских патрулей. Комментариев от департамента полиции города до сих пор не последовало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.