Перелом носа и костей черепа: звезду сериала «Солдаты» жестоко избили из-за девушки

Новости России. Ушиб головного мозга, переломы костей носа и костей черепа. С этими травмами актера 32-летнего актера Александра Лымарева, известного по сериалу «Солдаты», доставили в больницу.



Конфликт разгорелся в увеселительном заведении из-за девушки. Как позже объяснил полицейским сам Лымарев, ту ночь он помнит довольно смутно. Сначала отдыхал в кафе в Дорогомилово. Потом на выходе познакомился с подвыпившей компанией и поехал в другое заведение.

Конфликт произошел под утро, когда Александр уже собирался домой. После ссоры с новым знакомым из-за девушки актер решил покинуть заведение и направился в сторону метро, но понял, что забыл в клубе сумку. Артист вернулся, и избежать драки ему уже не удалось.

Словесная перепалка с оппонентом переросла в драку. Актер успел оттолкнуть напавшего, что было дальше – как в тумане. Лымарев очнулся, когда медики клали его на носилки.