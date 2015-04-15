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Перелом носа и костей черепа: звезду сериала «Солдаты» жестоко избили из-за девушки

15 апреля 2015 17:40
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Новости России. Ушиб головного мозга, переломы костей носа и костей черепа. С этими травмами актера 32-летнего актера Александра Лымарева, известного по сериалу «Солдаты», доставили в больницу.

Конфликт разгорелся в увеселительном заведении из-за девушки. Как позже объяснил полицейским сам Лымарев, ту ночь он помнит довольно смутно. Сначала отдыхал в кафе в Дорогомилово. Потом на выходе познакомился с подвыпившей компанией и поехал в другое заведение.

Конфликт произошел под утро, когда Александр уже собирался домой. После ссоры с новым знакомым из-за девушки актер решил покинуть заведение и направился в сторону метро, но понял, что забыл в клубе сумку. Артист вернулся, и избежать драки ему уже не удалось.

Словесная перепалка с оппонентом переросла в драку. Актер успел оттолкнуть напавшего, что было дальше – как в тумане. Лымарев очнулся, когда медики клали его на носилки.

Перелом носа и костей черепа: звезду сериала «Солдаты» жестоко избили из-за девушки -1

Александр Лымарев (в интервью Life News):
Я вернулся обратно, чтобы забрать свою сумку. В общем, там-то и нарвался, потому он начал продолжать на меня наезжать. Словесный конфликт начался внутри заведения, он пошел за мной на улицу, но его как бы пытались удержать. Он схватил меня, но я оттолкнул его ногой. Что было дальше, я не помню.

Позже, уже в больнице, Лымарев проверил содержимое сумки и обнаружил, что злоумышленники украли зарядное устройство для телефона, наушники, парфюм, тысячу рублей, а также сувенирную купюру номиналом в два доллара.

В произошедшем актер винит только себя, ссылаясь на то, что надо было думать, с кем проводить свободное время. 

# происшествия # Звезды # Фотофакт # Нападение

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