Мощный тайфун обрушился на Японию: более 100 тысяч домов – без света, 2 человека погибли

Новости Японии. Мощный тайфун, достигший юга Японии, привел к первым жертвам. В префектуре Окинава два человека погибли, еще около 40 получили травмы различной степени тяжести. Воздушное и морское сообщение с островом полностью прервано. Блокировано и движение поездов. Сильные порывы ветра оставили без света более 100 тысяч домов.

Сейчас циклон движется к центральным районам Японии. Там уже объявлено особое штормовое предупреждение. Во многих городах закрыты школы и детские сады.

Объявлена экстренная эвакуация населения. В целях безопасности японцев просят не выходить на улицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.