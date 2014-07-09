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Мощный тайфун обрушился на Японию: более 100 тысяч домов – без света, 2 человека погибли

09 июля 2014 07:11
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Новости Японии. Мощный тайфун, достигший юга Японии, привел к первым жертвам. В префектуре Окинава два человека погибли, еще около 40 получили травмы различной степени тяжести. Воздушное и морское сообщение с островом полностью прервано. Блокировано и движение поездов. Сильные порывы ветра оставили без света более 100 тысяч домов.

Сейчас циклон движется к центральным районам Японии. Там уже объявлено особое штормовое предупреждение. Во многих городах закрыты школы и детские сады.

Объявлена экстренная эвакуация населения. В целях безопасности японцев просят не выходить на улицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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