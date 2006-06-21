Новая система видеонаблюдения помогла задержать угонщиков автомобилей

В Гродненской области задержана международная преступная группа, которая наладила свой канал поставки похищенных дорогостоящих иномарок в юго-восточные республики СНГ. Преступники работали под заказ.

Дорогие иномарки угонялись в Москве или Петербурге, затем в деревне под Гродно перебивались номера, менялись стёкла, перекрашивались кузова. В последующем автомобили реализовывались в Казахстане. На счету угонщиков более сотни элитных японских автомобилей.

Статисты утверждают, что в мире каждые 10 секунд угоняется автомобиль. Торговля ворованными машинами уже давно превратилась в отлично налаженный и высокодоходный бизнес, прибыль которого ежегодно составляет более 20 млрд. долларов.

Угоны автомашин, даже с охраняемых стоянок, явление не редкое для Гродненской области. Приграничное расположение региона накладывает свой отпечаток на специфику преступного автобизнеса. Согласно милицейской статистике, многие угоны совершают международные бандитские группировки. В некоторых случаях перевалочной базой для похищенных иномарок служат страны Прибалтики. Одна из таких интернациональных преступных групп и была задержана гродненскими оперативниками.

:Начальник караула охраны предприятия <Химволокно> Владимир Васильевич Козак и его напарники задержали двух угонщиков-профессионалов на месте преступления. Сработать оперативно помогла новая система видеонаблюдения.

В ходе следствия, у преступников изъяты фальшивые бланки техпаспортов, таможенных удостоверений и целый арсенал современных сканеров для считывания кодов сигнализаций.

Надо признать, что сегодня далеко не все водители уделяют должное внимание безопасности своего <железного коня>, оставляя автомобили без сигнализации прямо у подъездов. Для того, чтобы угнать такое авто, преступнику-профессионалу понадобиться не более трёх минут. В то время как с автомобилем, оборудованным сигнализацией, возможно, угонщику просто не захочется связываться.