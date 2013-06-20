Рок-музыкант Гарик Сукачёв попал в психбольницу?

Новости России. Отмена концерта Гарика Сукачёва в Хабаровске 18 июня в буквальном смысле взорвала социальные сети. Менеджеры артиста такое решение объясняют состоянием здоровья Сукачёва. Мол, из-за постоянных перелётов Игорь Иванович (настоящее имя Гарика Сукачёва) сильно измотался.

Артем Евсеенко, организатор гастрольного тура Сукачева и группы «Неприкасаемые» (в интервью «Комсомольской правде»):

Свой предыдущий концерт, он отыграл великолепно, сильно устал, затем был перелет в Хабаровск, и Игорь Иванович почувствовал себя плохо, не смог акклиматизироваться. Бесконечные перелеты сильно утомляют даже молодых, а что говорить про человека, которому 53 года.

Между тем, Интернет-пользователи предполагают: недомогание напрямую связано с алкогольной зависимостью музыканта. Дело в том, что в соцсетях появилась фотография, на которой Гарик Сукачёв сидит за барной стойкой, положив голову на руки. Поклонники артиста выражают недовольство. Ведь кроме Хабаровска, сорвались шоу в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, запланированные на 20, 21 и 23 июня.

Некоторые региональные СМИ распространили информацию, что рок-музыкант попал в психиатрическую клинику в Хабаровске. Журналисты AmurMedia, например, ссылаясь на источник в больнице, сообщают, что медики еще утром 20 июня оценивали состояние певца как тяжелое. Правда, по данным этого же источника, состояние Сукачева уже стабилизировалось и в ближайшее время ему разрешат лететь в Москву.

У журналистов Life News на этот счёт другая версия: причиной недомогания Сукачёва стал сильный приступ бронхиальной астмы, усугубленный алкогольным опьянением. По данным этого издания, музыкант уже вылетел в Москву, чтобы продолжить лечение.