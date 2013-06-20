Под Солигорском мужчина загорелся, закурив сигарету после покраски окна

Новости Беларуси. 42-летний житель деревни Поповцы Солигорского района оказался на больничной койке с ожогами 1-2 степени. Вчера поздно вечером он красил окна в собственном доме. По неосторожности он пролил на себя ацетон и вышел на улицу покурить.

Воспламенение паров растворителя произошло, когда мужчина только прикурил сигарету. Пары ацетона воспламенились. На мужчине загорелась одежда. 80% тела пострадавшего обожжены. Как сообщает МЧС, с диагнозом термические ожоги грудной клетки, живота, поясницы, левой верхней и нижней конечностей, задней части шеи он находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в прошлом году в Гродно местный житель умудрился, переливая бензин, закурить сигарету. В итоге – пожар в подвале дома. Возгорание произошло в подвальном помещении многоквартирного 9-этажного дома. Местный житель нарушил всевозможные правила пожарной безопасности. Мало того, что он хранил топливо в своем подвале, так еще и переливал его из канистры в канистру с зажженной сигаретой. Пожар не заставил себя долго ждать. В считанные секунды пары бензина воспламенились. Едкий дым распространился по всему подвалу. Спасателей вызвали соседи с первого этажа, когда в их квартире запахло гарью (смотрите видео).