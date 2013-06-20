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Наводнение во Франции и Испании. Дома покинули несколько тысяч человек, затоплены улицы и размыты дороги

20 июня 2013 07:10
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Большая вода продолжает испытывать европейцев. В четырех департаментах Франции из-за потопа свои дома были вынуждены покинуть несколько тысяч жителей. Под водой оказался даже знаменитый храмовый комплекс в Лурде – место массового паломничества католиков. Из зоны бедствия эвакуировали верующих и в целях безопасности отключили электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похожая картина и в соседней Испании. На северо-востоке страны вода размыла берега и затопила улицы городов. В некоторые районы сейчас можно добраться только на вертолете. А синоптики, между тем, обещают новые ливни.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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