Наводнение во Франции и Испании. Дома покинули несколько тысяч человек, затоплены улицы и размыты дороги

Большая вода продолжает испытывать европейцев. В четырех департаментах Франции из-за потопа свои дома были вынуждены покинуть несколько тысяч жителей. Под водой оказался даже знаменитый храмовый комплекс в Лурде – место массового паломничества католиков. Из зоны бедствия эвакуировали верующих и в целях безопасности отключили электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похожая картина и в соседней Испании. На северо-востоке страны вода размыла берега и затопила улицы городов. В некоторые районы сейчас можно добраться только на вертолете. А синоптики, между тем, обещают новые ливни.