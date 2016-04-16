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Родители малыша, погибшего после аварии в Гродненской области, были пьяны

16 апреля 2016 16:34
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Новости Беларуси. Авария в Гродненской области унесла жизнь двухлетнего ребенка. ДТП произошло возле деревни Конвелишки Вороновского района. 20-летний водитель легкового автомобиля — отец мальчика — не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. 

В салоне находилось еще три пассажира, в том числе жена водителя, которая держала ребенка на руках. Детского кресла в машине не было. В результате аварии мальчик получил тяжелые травмы, был доставлен в реанимационное отделение больницы, где через час умер. Никто из взрослых не пострадал. Выяснилось, что водитель и его жена были пьяны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Гродненской области

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