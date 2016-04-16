За рулем Audi – пьяный отец: 2-летний мальчик умер в реанимации после аварии в Вороновском районе

Новости Беларуси. За рулем Audi находился 20-летний отец семейства. Двухлетний мальчик ехал на руках у мамы, сидящей на пассажирском сидении сзади.

В какой-то момент мужчина не справился с управлением – автомобиль съехал в кювет.

Как рассказали в ГАИ, и мама, и папа малыша были пьяны.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Возле деревни Конвелишки Вороновского района в десятом часу вечера на прямом участке дороги с сухим асфальтобетонным покрытием двадцатилетний отец ребенка допустил съезд в правый кювет. Ни пьяный водитель, ни его такая же супруга, ни третий пассажир ранений не получили. В отношении заключенного под стражу водителя возбудили уголовное дело.

Мальчик скончался в реанимации через час после аварии.

Детское кресло, которое могло спасти жизнь ребенку, в автомобиле отсутствовало.