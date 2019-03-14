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Радиационный фон был превышен в 4 раза. Опасная находка в Минске

14 марта 2019 16:37
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Новости Беларуси. Радиоактивные вещества обнаружили и изъяли в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Радиационный фон был превышен в 4 раза. Опасная находка в Минске-1

Пять емкостей с опасными порошками находились на контейнерной площадке на улице Сердича. Радиационный фон вблизи находки был превышен в 4 раза.

Радиационный фон был превышен в 4 раза. Опасная находка в Минске-4

Для изучения состава спасатели отправили химикаты в исследовательский институт. Оперативные службы выясняют причины произошедшего. Жителям столицы ничего не угрожает.

Радиационный фон был превышен в 4 раза. Опасная находка в Минске-7

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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