Радиационный фон был превышен в 4 раза. Опасная находка в Минске

Новости Беларуси. Радиоактивные вещества обнаружили и изъяли в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пять емкостей с опасными порошками находились на контейнерной площадке на улице Сердича. Радиационный фон вблизи находки был превышен в 4 раза.