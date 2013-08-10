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Продюсер Дмитрий Баранов найден мёртвым в собственном автомобиле

10 августа 2013 14:14
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Новости Беларуси.  Тело 38-летнего Дмитрия Баранова обнаружили в салоне собственного автомобиля вчера вечером. Предварительная причина смерти – внезапная остановка сердца. Случайный прохожий видел, как Баранов припарковался. Но выйти из автомобиля продюсер уже не смог.

Екатерина Близнец, заместитель директора продюсерского центра (корреспонденту БЕЛТА):
Вчерашний день мы провели вместе в рабочих хлопотах, был День строителя, и артисты продюсерского центра работали на разных площадках. Сегодня пришла такая новость.

На странице Дмитрия в Facebook появляются сообщения с соболезнованиями.

На протяжении нескольких лет Дмитрий Баранов был концертным директором заслуженных артистов Республики Беларусь Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. В конце 2012 года Дмитрий стал генеральным директором продюсерского центра «СПАМАШ», подопечными которого являются белорусские артисты Алёна Ланская, Иван Буслай, Дария и др. Под руководством Дмитрия Баранова Алёна Ланская заняла 16-е место в международном песенном конкурсе «Евровидение-2013».

Алёна Ланская, певица:
Мы всегда будем помнить Дмитрия как жизнерадостного, активного человека, который стремился сделать наш Центр еще лучше, дать молодым и перспективным артистам шанс проявить себя и стать популярными.

 

# происшествия # Несчастный случай

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