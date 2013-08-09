Взрыв частного дома в Полоцке связан с покушением на убийство. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Самодельное взрывное устройство сработало возле одноэтажного частного дома в Полоцке. Это произошло в ночь с четверга на пятницу.

Взрывная волна разрушила часть стены дома и кирпичный фундамент. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Пресс-служба МЧС:

Предполагаемая причина – взрыв самодельного взрывного устройства неустановленным лицом.

Обновлено 9 августа 2013 в 19.30

Взрыв частного дома в Полоцке связан с покушением на убийство. Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило уголовное дело.

На первоначальном этапе расследования было установлено, что у семьи, проживающей в поврежденном в результате взрыва частном доме, были невозвращенные долги. В связи с этим в адрес потерпевших поступали угрозы жизни и здоровью. Следователи и оперативные сотрудники уже очертили круг подозреваемых лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, недавно в частном секторе Могилёвской области прогремел взрыв. Взрыв был настолько мощным, что одноэтажное здание за секунд превратилось в руины. На месте трагедии обнаружили тело 35-летней женщины. Она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Четверых других ее детей в момент происшествия в доме не было.