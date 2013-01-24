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Продукция польской кондитерской компании «Магнолия» может быть отравлена крысиным ядом

24 января 2013 13:20
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Новости Польши. Сладости с крысиным ядом. Продукция польской кондитерской компании «Магнолия» может быть отравлена. Один из работников предприятия при распаковке мешка с порошковым молоком нашел в нем записку с надписью «крысиный яд».

Содержимое сразу же отправили на исследование. Но к тому моменту вафли и другая продукция уже попали в продажу в польские магазины, а также в Чехию, Словакию, Германию и Латвию.

Санслужбы Польши отдали распоряжение об изъятии потенциально опасной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Отравления

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