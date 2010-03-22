Пришедшее в Беларусь потепление привело к интенсивному таянию снега

По последней информации МЧС частично подтопило более полутора сотен жилых домов, 170 подвалов и около трехсот подворий.

Так, в Столбцовском районе вышли из берегов две небольшие реки, в результате чего были подтоплены дома. 15 человек эвакуировали к родственникам. Талые воды накануне оставили без электричества птицезавод в Заславле. Чтобы обеспечить светом инкубатор к месту были направлены две передвижные дизельные электростанции МЧС. Откачку воды из трансформаторной подстанции спасатели проводили совместно с другими коммунальными службами. Электроснабжение удалось восстановить к одиннадцати вечера. Птица не погибла.

Спасатели оказывают помощь населению и постоянно ведут мониторинг гидрологической обстановки. В этом году паводок прогнозируют выше средних многолетних значений. Начали вскрываться реки бассейна Припяти и Немана, далее эстафету примут Березина, Сож и Днепр. В первой декаде апреля освободятся ото льда остальные реки.