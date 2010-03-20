Иностранные хакеры похитили у белорусского предприятия более 13 миллионов рублей

Деньги исчезли со счёта банковской пластиковой карты. Преступников удалось вычислить благодаря совместной работе наших правоохранителей и их коллег из стран СНГ.

Пропажу с банковской пластиковой карточки 13,5 миллионов рублей обнаружил директор одного из гродненских предприятий. Выезжая в заграничные командировки, он использовал международную платёжную систему. В одном из таких турне по странам ближнего зарубежья деньги пропали со счёта.

Вернувшись на родину, мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Специалистам не составило труда определить, в какой именно стране засветились реквизиты данной банковской карточки. Да и схема похищения не нова. С помощью нехитрых электронных устройств, вмонтированных в банкомат, преступники в считанные секунды узнали желаемые коды.

Сергей Черняк, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гродненского облисполкома:

С данной банковской карточки была похищена информация о её реквизитах. То есть, та информация, которая была непосредственно нанесена на банковскую карточку. В дальнейшем на территории Республики Казахстан неустановленное лицо с помощью реквизитов данной карточки похитило денежные средства на указанную сумму.

Остаться неизвестным преступнику не удалось. К работе подключились коллеги из казахской милиции. Сразу же вычислили магазины, в которых хакер совершал покупки. Задержать мошенника не составило труда. Им оказался не однократно судимый за подобные махинации житель Алма-Аты.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Раскрытие данного, да и других преступлений стало возможным благодаря тесному международному сотрудничеству. А для Гродненщины это ещё и взаимодействие с коллегами из Польши, Литвы, России. Ну а нашим гражданам, которые выезжают за рубеж по работе, или туристическим путёвкам надо быть внимательными. Безналичные расчёты в отелях, ресторанах, барах чреваты тем, что мошенники могут очень легко с помощью компьютерной техники считать ваши персональные данные, и вы станете жертвой преступления.

Что же касается казахского хакера, то гродненские сыщики уже передали уголовное дело для рассмотрения своим коллегам из Казахстана. Любителя лёгкой наживы ожидает суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.