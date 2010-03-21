Французская и испанская полиция приняла пожарных за террористов

Полиция Франции и Испании, проводящая совместную операцию по поимке членов террористической организации ЭТА, объявила в розыск пятерых работников испанской пожарной охраны, приняв их за террористов.

Пожарных заподозрили в причастности к убийству французского полицейского, которого в среду, 17 марта, застрелил в одном из пригородов Парижа баскский террорист Хосеба Фернандес Аспурс по прозвищу «Эль Гинди». На месте происшествия находились еще пятеро соратников Аспурса, которым удалось скрыться, сообщает NEWSru.com.

Сами пожарные, приехавшие во Францию из испанского региона Каталония, узнали о павших на них подозрениях по чистой случайности. Мать одного из мужчин увидела по телевизору сюжет, в котором фигурировала видеозапись, снятая в расположенном недалеко от места преступления супермаркета Carrefour, где «террористы» совершали покупки и подняла тревогу.

После долгих часов сомнений пожарные явились в полицейское управление французского города Мелен (департамент Сена и Марна), где провели пять часов, пытаясь прояснить ситуацию. При содействии властей своей родной Каталонии пожарные смогли доказать правоохранительным органам свою непричастность к преступному миру и отправились домой.

Министр внутренних дел Испании Альфрдо Перес Рубалькаба выступил в субботу с официальным заявлением, в котором признал, что ответственность за ошибку, причинившую столько неудобств пожарным из Каталонии, несут оба государства — Испания и Франция.

Как сообщает полиция, источником ошибочной информации о том, что пятеро посетителей французского супермаркета являются террористами ЭТА, был арестованный сразу после совершенного им убийства Хосеба Фернандес Аспурс, который будто бы опознал в испанских пожарных своих братьев по оружию. По другой версии, которую публикует агентство Europa Press, пожарных за террористов приняли коллеги погибшего офицера полиции.