При столкновении маршрутки и такси в Бресте пострадали 5 человек

Новости Беларуси. Утром 11 февраля в Бресте столкнулись маршрутка Volkswagen LT-35 и такси Toyota Prius. В первом автомобиле находились 10 человек, а во втором – двое.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём маршрутки №15 находился 50-летний житель Бреста. Мужчина не уступил дорогу таксисту, который ехал по ул.Гаврилова со стороны ул.Я.Купалы, являющейся главной.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В тот момент на перекрёстке светофоры мигали жёлтым светом. В ДТП пострадали пять человек: три женщины и двое мужчин. Последних отпустили домой после оказанной им медицинской помощи. Информации о состоянии женщин не поступало.
По факту столкновения проводится проверка.
В конце января в Полоцком районе перевернулась маршрутка.
В микроавтобусе находились 15 человек – подробности здесь.