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При столкновении маршрутки и такси в Бресте пострадали 5 человек

11 февраля 2018 10:28
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Новости Беларуси. Утром 11 февраля в Бресте столкнулись маршрутка Volkswagen LT-35 и такси Toyota Prius. В первом автомобиле находились 10 человек, а во втором – двое.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём маршрутки №15 находился 50-летний житель Бреста. Мужчина не уступил дорогу таксисту, который ехал по ул.Гаврилова со стороны ул.Я.Купалы, являющейся главной.

При столкновении маршрутки и такси в Бресте пострадали 5 человек-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В тот момент на перекрёстке светофоры мигали жёлтым светом. В ДТП пострадали пять человек: три женщины и двое мужчин. Последних отпустили домой после оказанной им медицинской помощи. Информации о состоянии женщин не поступало.

По факту столкновения проводится проверка.

В конце января в Полоцком районе перевернулась маршрутка.

В микроавтобусе находились 15 человек – подробности здесь.

# происшествия # Авария в Бресте

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