При столкновении маршрутки и такси в Бресте пострадали 5 человек

Новости Беларуси. Утром 11 февраля в Бресте столкнулись маршрутка Volkswagen LT-35 и такси Toyota Prius. В первом автомобиле находились 10 человек, а во втором – двое.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём маршрутки №15 находился 50-летний житель Бреста. Мужчина не уступил дорогу таксисту, который ехал по ул.Гаврилова со стороны ул.Я.Купалы, являющейся главной.