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На пожаре в Клецком районе один человек погиб и 11 эвакуированы

11 февраля 2018 09:48
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Новости Беларуси. 10 февраля на пожаре в Клецком районе сотрудники МЧС спасли 3 человека, ещё 11 человек были эвакуированы.

Как сообщает Минское областное управление МЧС, информация о возгорании поступила около четырёх вечера. Пожар начался в квартире на втором этаже трёхэтажного здания.

На пожаре в Клецком районе один человек погиб и 11 эвакуированы -1

Фото: Минское областное управление МЧС

В горевшей квартире спасателями был обнаружен погибший 45-летний хозяин. По словам соседей, в квартире больше никто не проживал. Из вышерасположенной квартиры были спасены 24-летняя девушка и её двухлетний сын. Там же находилась 67-летняя пенсионерка, которой надели маску и помогли выйти.

В результате пожара выгорела комната 4х4 метра.

На пожаре в Клецком районе один человек погиб и 11 эвакуированы -4

Фото: Минское областное управление МЧС

Устанавливается причина пожара. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём при курении.

В январе в Лидском районе произошёл пожар, который также мог начаться из-за неосторожности при курении.

Погибла семья из трёх человек – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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