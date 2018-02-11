На пожаре в Клецком районе один человек погиб и 11 эвакуированы

Новости Беларуси. 10 февраля на пожаре в Клецком районе сотрудники МЧС спасли 3 человека, ещё 11 человек были эвакуированы. Как сообщает Минское областное управление МЧС, информация о возгорании поступила около четырёх вечера. Пожар начался в квартире на втором этаже трёхэтажного здания.

Фото: Минское областное управление МЧС

В горевшей квартире спасателями был обнаружен погибший 45-летний хозяин. По словам соседей, в квартире больше никто не проживал. Из вышерасположенной квартиры были спасены 24-летняя девушка и её двухлетний сын. Там же находилась 67-летняя пенсионерка, которой надели маску и помогли выйти. В результате пожара выгорела комната 4х4 метра.

Фото: Минское областное управление МЧС