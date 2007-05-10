Празднование Дня Победы в Бресте едва не омрачил факт вандализма

В ночь на 8 мая злоумышленники похитили четыре медных барельефа. Они установлены в честь защитников Брестской крепости на аллее Героев, ведущей к мемориалу.Через несколько часов после сообщения первый подозреваемый был задержан. Вскоре разыскали его подельника и вернули уже проданные как металлолом барельефы. Поврежденные мемориальные стелы аллеи Героев были восстановлены в тот же день. Похитителями оказались два ранее судимых брестчанина.