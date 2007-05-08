Прокуратура не спешила приступать к осмотру трупа

На горячую линию СТВ поступил звонок от возмущенных минчан. Жители района улицы Кольцова жаловались на непрофессиональные действия работников прокуратуры.Дело в том, что сегодня в столице на остановке скоропостижно скончался мужчина 49 года рождения. Служащий "Ремавтодора" Советского района еще в троллейбусе почувствовал себя плохо и, выйдя на остановку, упал. Скорая помощь констатировала смерть от сердечного приступа. Тело минчанина находилось на виду у прохожих на протяжении нескольких часов, пока компетентные органы приступили к осмотру места происшествия.