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Прокуратура не спешила приступать к осмотру трупа

08 мая 2007 13:47
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На горячую линию СТВ поступил звонок от возмущенных минчан. Жители района улицы Кольцова жаловались на непрофессиональные действия работников прокуратуры.Дело в том, что сегодня в столице на остановке скоропостижно скончался мужчина 49 года рождения. Служащий "Ремавтодора" Советского района еще в троллейбусе почувствовал себя плохо и, выйдя на остановку, упал. Скорая помощь констатировала смерть от сердечного приступа. Тело минчанина находилось на виду у прохожих на протяжении нескольких часов, пока компетентные органы приступили к осмотру места происшествия.
# происшествия

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