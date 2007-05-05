Российскую компанию "Запад-транс-нефтепродукт" преследует злой рок

В Бешенковическом районе Витебской области на участке нефтепровода Унеча-Вентспилс, принадлежащем российскому предприятию "Запад-транс-нефтепродукт" 5 мая снова произошла авария. Вторая за последнее время.

Объёмы вылитого из трубы дизельного топлива на этот раз гораздо больше. Специалисты называют цифру в 500 тонн. Однако, благодаря слаженным действиям спасателей, последствия этой аварии менее масштабны. Попадания дизтоплива в реку Улла, а из неё в Западную Двину, удалось избежать.

На этот раз разрыв в трубе составил 55 сантиметров. Дизельное топливо на месте порыва продуктопровода впиталось в землю за считанные часы. То, что осталось на поверхности, превратилось вот в такие небольшие озерца солярки. Говорить о последствиях аварии пока ещё рано, но уже сейчас с полной уверенностью можно сказать, что флоре и фауне региона был нанесён серьёзный урон.

Опыт, полученный при ликвидации первой аварии, помог сотрудникам МЧС справиться с чрезвычайным происшествием в кратчайшие сроки. Неоценимую помощь в предотвращении попадания дизельного топлива в реку Свечанка, а оттуда в Уллу и Западную Двину, оказали местные жители. Леонид Окуневич на своём погрузчике первым прибыл на место утечки топлива. Именно он создал спасательные три дамбы, преградив дизельному топливу путь к реке.

Восемь плотин на канале и два заградительных бона на реке Улла

установлены в качестве перестраховки. По подсчётам специалистов уже к 6 мая всё дизтопливо должны выкачать из канала. Сразу после этого начнутся очистные мероприятия. Жидкость из мелиоративного стока будут обрабатывать сорбентом. Пока же экологами ведутся предварительные работы по подсчёту нанесённого природе края ущерба.

Ситуация в месте прорыва нефтепровода Унеча-Вентспилс в настоящее время полностью находится под контролем МЧС. Об этом сегодня сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев.