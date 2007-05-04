ЧП в Рязанской области России

Ранним утром в поселке Сараи в результате обрушения жилого дома от взрыва бытового газа погибли пять человек.Как сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу регионального центра МЧС, в числе погибших пятилетний ребенок. И сегодня же в Ростовской области России при пожаре в психиатрической больнице три человека погибли и 35 пострадали. В момент возгорания в помещении находились 52 человека, из которых четверо - медперсонал. Судьба восьмерых пока неизвестна. По предварительным данным, пожар в клинике произошел из-за использования нагревательных приборов.