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ЧП в Рязанской области России

04 мая 2007 07:22
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Ранним утром в поселке Сараи в результате обрушения жилого дома от взрыва бытового газа погибли пять человек.Как сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу регионального центра МЧС, в числе погибших пятилетний ребенок. И сегодня же в Ростовской области России при пожаре в психиатрической больнице три человека погибли и 35 пострадали. В момент возгорания в помещении находились 52 человека, из которых четверо - медперсонал. Судьба восьмерых пока неизвестна. По предварительным данным, пожар в клинике произошел из-за использования нагревательных приборов.
# происшествия

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