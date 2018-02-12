Пожар в одной из квартир Борисова: хозяйка пыталась тушить сама и попала в больницу

Новости Беларуси. В Борисове горела квартира в многоэтажке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ее хозяйка пыталась потушить огонь сама, в результате с ожогами была доставлена в больницу.
Новости Беларуси. В Борисове горела квартира в многоэтажке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ее хозяйка пыталась потушить огонь сама, в результате с ожогами была доставлена в больницу.
По информации Минского областного управления МЧС в квартире загорелись кровать и постель. По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.