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Пожар в одной из квартир Борисова: хозяйка пыталась тушить сама и попала в больницу

12 февраля 2018 16:14
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Новости Беларуси. В Борисове горела квартира в многоэтажке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее хозяйка пыталась потушить огонь сама, в результате с ожогами была доставлена в больницу. 

Пожар в одной из квартир Борисова: хозяйка пыталась тушить сама и попала в больницу-1

По информации Минского областного управления МЧС в квартире загорелись кровать и постель. По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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