Пожар в общежитии «Беларусьфильма»

Ключа на вахте не оказалось, поэтому младший сержант Григорович, не раздумывая, выломал дверь - на кровати спокойно спала девушка.
Александр вынес “спящую красавицу” в коридор и постарался привести ее в чувство.
Девушка пришла в себя, и сразу стало очевидно: она была пьяна. Будучи подшофе, пострадавшая даже порывалась вернуться в задымленную комнату. Поэтому милиционеру пришлось спасать ее дважды, а еще — тушить огонь, чтобы пламя не перекинулось с одеяла на другие предметы.
Девушка даже не отблагодарила героя - ее увезла карета скорой помощи, пишет «НГ».