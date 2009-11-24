Пожар в общежитии «Беларусьфильма»

Милиционер 6-й роты полка ППСМ Минского ГУВД Александр Григорович собирался на службу, когда сосед сообщил, что в коридоре общежития “Беларусьфильма”, где они проживают, пахнет гарью. А вскоре оба обнаружили и комнату, откуда просачивался дым.

Ключа на вахте не оказалось, поэтому младший сержант Григорович, не раздумывая, выломал дверь - на кровати спокойно спала девушка.



Александр вынес “спящую красавицу” в коридор и постарался привести ее в чувство.

Девушка пришла в себя, и сразу стало очевидно: она была пьяна. Будучи подшофе, пострадавшая даже порывалась вернуться в задымленную комнату. Поэтому милиционеру пришлось спасать ее дважды, а еще — тушить огонь, чтобы пламя не перекинулось с одеяла на другие предметы.



Девушка даже не отблагодарила героя - ее увезла карета скорой помощи, пишет «НГ».