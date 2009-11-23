Минский школьник пострадал под колесами грузового поезда

По счастливой случайности шестиклассник остался жив

Около половины восьмого вечера товарняк на скорости 30 км в час направлялся в сторону Минска. Состав почти проходит станцию «Курасовщина», но вдруг случается трагедия.

Железная дорога — детям не игрушка. Видимо, про такой наказ школьники забыли и выбрали место для игр в весьма опасной зоне. Переход через пути на станции «Курасовщина» действительно оживленный. Вдоль идут поезда, поперек – люди. Жители нового микрорайона часто ходят за железную дорогу отовариться.

Из показаний очевидцев: мальчики решили отправиться за покупками «на тот берег». В это время проходил грузовой состав. Пробегая по перрону, шестиклассник Вася споткнулся и упал на рельсы. Школьнику отрезало руку почти до плеча, на ноге — открытый перелом двух пальцев.

Сергей Долгий, врач-ординатор детского травматолого-ортопедического отделения 6-ой городской клинической больницы Минска:

Конечно, он сейчас в тяжелом состоянии. Сразу был отправлен в операционную, где была выполнена первичная хирургическая. В полном объёме была оказана та медицинская помощь, в которой он нуждался.

Сейчас мальчика из реанимации перевели в палату, состояние здоровья, по словам медиков, не внушает опасения. Ребенка уже навещала мама. Кстати, несчастный Вася точно родился в рубашке. Это, как оказалось, уже второй несчастный случай в его жизни и все в один год.

Александр Марченко, пресс-секретарь управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Беларусь:

Семья мальчика на профилактическом учете не состоит, есть и мать, и отец. Парадоксально, что в прошлом году с данным мальчиком также произошел несчастный случай — на него упала бетонная плита.

Подобные «травматические» случаи в практике детских хирургов встречаются достаточно редко, где-то раз в пять лет. Чего не скажешь о статистике правоохранительных органов. Этот случай на железной дороге в нынешнем году уже тринадцатый.